Anna Asti выиграла главную награду премии "Жара Music Awards"-2024

Бывшая солистка дуэта Artik & Asti выиграла в самой престижной номинации - "Артист года", а Сергей Лазарев получил награду за лучший альбом - "Я видел свет". Это первый приз, полученный Анной Асти после скандальной "Голой вечеринки", состоявшейся в ночь на 21 декабря 2023 года. Впрочем, она приходила не тусоваться, а исполняла со сцены свою обычную концертную программу как приглашенная артистка, во вполне цивильном и стильном наряде.

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VII церемония вручения ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards" состоялась на "ЦСКА-Арене", куда она была перенесена с заранее планировавшейся площадки - "Крокус Сити Холла". И началась с исполнения симфоническим оркестром песни "Синяя вечность" Муслима Магомаева, имя которого носил концертный зал.

Победителей этой премии, учрежденной телеканалом "Жара TV", по традиции выбирают открытым голосованием телезрители. Так было и на этот раз. А награды вручались по итогам 2023 года.

Среди тех, кто спел на церемонии оказалось немало дуэтов: Владимир Пресняков и Леонид Агутин исполнили песню "ДНК", Егор Крид и Joni - "Дым", а Артур Пирожков исполнил новую песню "Мед", записанную вместе с Хабибом.

А главные победители показали специально подготовленные для церемонии номера. Анна Асти, вернувшаяся на сцену после болей в ступнях, успешной операции и периода реабилитации, представила микс из своих хитов "Космический" и "Дурак". Также поступил и Мот, собравший в одну композицию два трека: "Случайности не случайны" (они претендовали на победу и в номинации "Песня года", но увы, уступили) и "Мурашками"…

Ну а Люся Чеботина (ставшая "Певицей года") представила и премьеру клипа на песню "Командир".

А полностью список лауреатов выглядит так.

Победители премии "Жара Music Awards":