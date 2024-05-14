Бывший муж Бородиной уехал с возлюбленной из России

Бывший муж Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров уехал с возлюбленной Валерией из России. Об этом предприниматель сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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После свадьбы Курбан Омаров и его супруга Валерия отправились на отдых в Африку. Бизнесмен опубликовал видео, которое было сделано в одном из заведений Кейптауна. В начале ролика предприниматель показал свою возлюбленную, которая сидела за столом, а после — местных жителей, исполняющих трюки.

Курбан Омаров встречается с Валерией с 2022 года. В феврале 2023-го бизнесмен сделал предложение возлюбленной. Омаров выложил фотографии, сделанные во время отдыха в Таиланде. На одном из снимков предприниматель стоял на колене перед своей девушкой и держал красную коробку с помолвочным кольцом. На другом кадре влюбленные целовались.

В ноябре 2023-го предприниматель спровоцировал слухи о пополнении в семье. Он опубликовал фото, на котором изображен с возлюбленной на вечеринке, напоминающей гендер-пати. На снимке бизнесмен положил одну руку на талию Валерии, а другую держал на ее животе. 11 мая Курбан Омаров показал первые фото со свадьбы. На них видны лишь образы супругов, а также примерные локации: у машины и в ЗАГСе.