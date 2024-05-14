В новом клипе «Мельницы» «Царевич» снялся волк

Группа «Мельница» выпустила новый клип «Царевич». В нем главная героиня в исполнении Елизаветы Бесфамильных рисует сказочную картинку, на которой гитарист коллектива становится царевичем, а сама она — царевной.

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В клипе также снялся настоящий волк по кличке Лотос.

Песня «Царевич» вошла в альбом «Мельницы» «Символ Солнца», который увидел свет в прошлом октябре.

Летом коллектив выступит на фестивале «YLETAЙ» в Удмуртии. Также в лайнапе заявлены «Кино», «Пикник», Lumen, «Аффинаж», Вячеслав Бутусов и другие.