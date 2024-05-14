Продюсер предположил судьбу музыкальной карьеры Преснякова в США

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко усомнился в беседе с teleprogramma.pro, что Никита Пресняков состоится как артист в США.

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По мнению Рудченко, даже при сильном «покровительстве» в России из Преснякова «не получилось» сделать артиста.

«Как бы он ни участвовал во всевозможных премиях, выступал на каких-то сборных концертах с топовыми звездами, сам он топ-звездой не стал. Фанатов у Никиты Преснякова не прибавилось. Я абсолютно не видел ажиотажа на его выступлениях», — заявил продюсер.

Рудченко отметил, что США – это страна с другим менталитетом, в которой «не нужны наши артисты». Критик считает, что контент, который Пресняков создает в Америке, не нов и его делает большое количество артистов.

«Сказать, что Никита Пресняков обладает каким-то незаурядным талантом, — я так не скажу. Я не думаю, что с тем материалом, который он делает сейчас, Никита сможет стать популярным артистом в Америке», — заключил критик.

Пресняков переехал в США в сентябре 2022 года. В феврале 2023 года стало известно, что он принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.