Ида Галич раскрыла, как на нее повлиял отказ от фильтров

Блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в Telegram-канале, что отказ от фильтров повлиял на ее самооценку.

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Галич перестала пользоваться искажающими фильтрами и масками в марте 2022 года. Телеведущая считает такой подход хорошей работой в сторону принятия себя. Она уточнила, что первое время ей было тяжело привыкнуть к своей внешности, поэтому блогерша задумывалась о пластике носа.

«Очень сложно после маски, где у тебя тонкий-тонкий нос и пухлые губы, потом смотреть в зеркало. Был момент, когда меня так удивляла разница, что я начала задумываться о ринопластике. Сейчас, спустя два года, я понимаю, что эти решения навевали мне сильные различия картинок в жизни и в запрещеннограме», — поделилась блогерша.

Галич рассказывала, что во время беременности набрала 22 килограмма и ей было тяжело вернуться в прежнюю форму. В 2022 году знаменитость начала активно тренироваться — она посещала занятия по боксу, пилатесу и йоге. А также артистка практически отказалась от сладкого — телеведущая позволяла себе «запрещенку» только раз в неделю, блогерша была довольна результатами.