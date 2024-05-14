Билан ответил на слухи о романе с Олесей Судзиловской

Билан рассказал, что находится в очень хороших дружеских отношениях с Судзиловской.

© ТНТ

«Вот просто вас возьму и обломаю сейчас. Очень хорошие друзья. Очень хорошие. И давно мы дружим, и с ее семьей», — поделился исполнитель.

Слухи о романе Билана и Судзиловской появились в 2007 году. Артисты посещали различные мероприятия и отдыхали вместе. Известно, что Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. У них двое общих детей — сыновья Артем и Майк.

12 марта издание «Экспресс газета» писало, что у певца роман со его помощницей Аленой Усачевой. Источники утверждали, что девушка беременна от Билана. Однако артист опроверг эту информацию. Он уверил, что если подобное действительно произойдет, то он обязательно поделится новостью с поклонниками.

25 апреля Дима Билан обратился к Гузель Хасановой со сцены на гала-ужине «Премии МУЗ-ТВ 2024». Он попросил победительницу проекта «Новая Фабрика звезд» подняться, обратившись к ней со словами: «Любовь моя». Затем знаменитости обнялись. Поклонники артиста заподозрили, что у звезд может быть роман.