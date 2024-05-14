Дубцова раскрыла пикантные подробности отношений с Никитой Малининым

Певица Ирина Дубцова на шоу «Три аккорда» раскрыла, что целовалась с музыкантом Никитой Малининым, когда ей было 17 лет.

Она сделала это неожиданное признание, когда Малинин вышел на сцену в рамках шоу, чтобы выступить со своим номером. Дубцова поставила исполнителю высший балл и пошутила, что из-за прошлых отношений не могла поступить иначе.

«Что я могу поставить этому талантливому артисту, с которым в 17 лет целовалась?» — заявила Дубцова.

После этого ведущий шоу Максим Аверин попросил знаменитостей повторить этот опыт. Они отказываться не стали, однако поцеловались достаточно скромно.

Сейчас Дубцова воспитывает первенца Артема от солиста группы Plazma Романа Черницына. В 2023 году сын артистов поступил в МГИМО, он стал студентом факультета управления и политики. Звезда отмечала, что они несколько лет назад определились с вузом, но не хотели раньше времени об этом говорить. В марте 2024-го Артем перестал скрывать отношения с дочерью известного продюсера, клипмейкера Павла Худякова.