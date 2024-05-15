Ивану Краско стало плохо на открытии кинофестиваля

Народному артисту России, 93-летнему Ивану Краско, резко стало плохо во время открытия кинофестиваля. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Актер ехал в автомобиле на торжественное мероприятие «Виват Кино России», и его укачало. Ситуация отразилась на сердце, Краско сильно переволновался.

По словам помощницы артиста Дарьи, ему помогла таблетка валидола. После этого Краско смог продолжить путь на кинофестиваль.

13 июля 2023 года сообщалось об экстренной госпитализации Ивана Краско. У него диагностировали неблагоприятные последствия инсульта. Позже у него начались галлюцинации и проблемы со сном. Артиста прооперировали и позже выписали из больницы.