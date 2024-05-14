Раздраженный Галкин* застал Пугачеву со знаменитым мужчиной

Многие пользователи сети не верят в искренность отношений Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* несмотря на то, что вместе они уже много лет. У пары двое повзрослевших детей, но общественность до сих пор верит в то, что у знаменитостей может быть какой-то секрет, который их объединяет, а не настоящая любовь. Но каждый раз Максим доказывает своим поведением, что обожает Пугачёву и даже ревнует её.

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Когда у Галкина была стабильная работа в России и несколько собственных проектов, Он решил позвать Аллу Борисовну в качестве гостьи в шоу «Музыкалити». Скриптонит, присутствующий на съемках, решил не терять времени даром и подарил шикарный букет самой известной женщине на российской эстраде. Примадонна приняла его с большим удовольствием. Улыбнулась и поблагодарила коллегу из мира музыки.

Но, кажется, Галкину совсем не понравилось такое поведение жены. То ли она показалась ему слишком отзывчивой и доброй, то ли Скриптонит нарушил границы общения…

«Я надеюсь, вы не будете здесь целоваться?» — раздраженно спросил у них Максим с ехидной улыбкой.

Кажется, он пытался сдерживать свои чувства, но в то же время показал супруге, что любит её и ревнует к тем, кто потенциально мог бы стать её ухажером.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации