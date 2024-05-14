Актер Иван Ургант опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, как танцует в грузинском дворике после новостей об отмене его выступления на вечере памяти Булата Окуджавы.

Недавно телеведущего и шоумена Ивана Урганта исключили из списка участников концерта «Заезжий музыкант» в Москве, посвященного столетию со дня рождения поэта Булата Окуджавы. По данным портала, имя Урганта было удалено из афиши концерта за несколько дней до его проведения. Мероприятие в память о барде состоялось 11 мая. Жена поэта Ольга Окуджава вышла на сцену перед началом концерта и извинилась за изменения в программе. Причины организаторы не раскрыли.

Иван Ургант высказался об отъезде из России

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Спустя некоторое время стало известно, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму Николая Солодникова с Ургантом в главной роли.