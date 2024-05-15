Стало известно о закупорке легочной артерии у Носкова

У певца Николая Носкова закупорилась легочная артерия, он находится в больнице. Как пишет паблик Mash, артист в состоянии средней тяжести.

Кроме того, у музыканта развилась дыхательная недостаточность, уточнил паблик. По его данным, незадолго до госпитализации Носков жаловался на сильные боли в руке и ноге. Сейчас врачи назначили все необходимые препараты и скорректировали лечение.

Врачи рассказали о состоянии Николая Носкова в больнице

Напомним, третьего мая Заслуженного артиста РФ госпитализировали в больницу с диагнозом пневмония. У 68-летнего музыканта был сильный кашель, высокая температура и боли к груди.