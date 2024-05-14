Тодоренко рассказала о желании родить ребенка

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что хочет завести третьего ребенка. Об этом сообщает kp.ru.

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Тодоренко отметила, что третий ребенок станет для нее последним. Она объяснила, что живет в очень быстром и сложном темпе, поэтому больше детей не потянет.

«Нам хочется еще провести время с детьми побольше. С двумя детьми мне комфортно, я успеваю. Как дальше? Я пока, к сожалению, не понимаю. Поэтому три и все. Ну и муж четвертый, давайте не будем забывать», — поделилась артистка.

Тодоренко замужем за певцом Владом Топаловым. Артист и телеведущая поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава. В декабре 2023 года Тодоренко призналась, что купила четырехлетнему сыну квартиру.

Тодоренко начала свою карьеру на телевидении в 2007 году. Она получила наибольшую известность после проекта о путешествиях «Орел и решка». Блогерша также приняла участие в шоу «Маска», «Ледниковый период», «Мейкаперы», «Конфетка».