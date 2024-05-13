Childish Gambino поедет в тур впервые с 2018 года

Музыкант Дональд Гловер, он же Childish Gambino, отправится в первое за шесть лет турне в поддержку своего нового альбома Atavista (2024). Последний раз артист турил в 2018-м.

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Гастроли под названием The New World Tour стартуют в августе и завершатся в феврале 2025-го, согласно свежему посту в соцсетях Гловера. Исполнитель посетит США, Европу, Австралию и Новую Зеландию.

Childish Gambino внезапно представил лонгплей Atavista 13 мая. Это доработанная версия его предыдущего полноформатника «3.15.20» 2020 года, которая включает в себя один новый трек — Little Foot Big Foot при участии рэпера Young Nudy. По словам музыканта, альбом с полностью новым материалом выйдет летом.