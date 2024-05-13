Продюсер Сергей Дворцов раскрыл заработок музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (*внесен Минюстом в реестр иноагентов) за границей. Его слова приводит издание «Страсти».

Медиаменеджер поведал, что исполнитель получал «неплохие гонорары», пока выступал в России, однако после начала специальной военной операции на Украине (СВО) артист предпочел покинуть страну, из-за чего его доходы значительно упали. По мнению Дворцова, сейчас Макаревич получает 300-400 тысяч рублей за один концерт.

Продюсер выразил мнение, что в ближайшие полгода карьера музыканта закончится и он разделит участь актера Алексея Панина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также других иноагентов, покинувших РФ.

Я могу сказать, что на сегодняшний день он [Макаревич] постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени, я могу быть уверен на сто процентов Сергей Дворцов продюсер

Ранее Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским, пожелал победы Украине и заявил, что считает до нее дни.

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После этих заявлений в Госдуме призвали признать музыканта экстремистом.