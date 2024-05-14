Критик объяснил, почему Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле

Критик Илья Легостаев в беседе с NEWS.ru напомнил, что телеканалы живут по своим законам, которые и диктуют им, кого вырезать из эфира, а кого оставлять.

«Я могу предположить, что телевидение, особенно федеральное, живет по своей логике. Иногда совершенно непонятно, чем оно руководствуется, принимая те или иные решения. Видимо, у них были опасения, соображения или, может быть, программные мнения на счет того, как должны выглядеть эти концерты. Они поступили так, как поступили», — высказался Легостаев.

Критик выразил мнение, что имеющие отношение к инциденту продюсеры, скорее всего, никаких личных счетов с Королевой не имеют. По мнению Легостаева, промоутеры решили, что без певицы концерт будет выглядеть лучше или, по крайней мере, не хуже. Критик подчеркнул, что объяснять такие решения телеканалов достаточно сложно, потому что руководство каналов обычно не считается с мнением отдельно взятого артиста, если речь идет о масштабном мероприятии.

Ко Дню Победы 9 мая Королева выступила в Кремле с песней, написанной Игорем Николаевым. Ее номер стоял после номера Григория Лепса. Однако зрители обнаружили, что композицию Королевой вырезали из телевизионной версии по неизвестной причине.