Продюсер раскрыл заработок Андрея Макаревича* за границей

Раскрыт заработок музыканта Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ). После начала СВО он предпочел покинуть Россию, в которой построил свою карьеру, и из-за этого, по мнению музыкального продюсера Сергея Дворцова, потерял в деньгах. Сейчас он получает за концерт всего 300-400 тысяч рублей.

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В беседе с порталом «Страсти» Дворцов отметил, что стать популярным у певца за границей не получится. Совсем скоро его ждет завершение карьеры, так как он будет совершенно не востребован.

«Я могу сказать, что на сегодняшний день он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени я могу быть уверен на 100%. В ближайшие полгода-год его карьера закончится, он столкнется с такой же участью, как Алексей Панин*(признан иноагентом на территории РФ) и прочие иноагенты, которые сейчас находятся за границей», - заявил продюсер.

Если в России Макаревич* получал хорошие деньги, то сейчас его гонорары едва ли можно назвать стоящими лидера группы «Машина времени».

«В России он зарабатывал достаточно неплохие гонорары. Там, я могу быть уверен, что за одно его выступление максимум ему могут заплатить 300-400 тысяч рублей», - отметил Дворцов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что ждет Андрея Макаревича* после пранка в фейковым Владимиром Зеленским.

*(Признан иноагентом на территории РФ)