Катя Лель рассказала об инопланетянах на Мальдивах

Певица Катя Лель в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что во время отдыха на Мальдивах с дочерью и подругой увидела и сняла на видео «инопланетный» объект. Она также предположила, что вскоре пришельцы будут вступать в контакт с земными женщинами для производства потомства на нашей планете.

Вчера на ужине мы увидели инопланетный объект. Он красовался долгое время, я успела его заснять. Они [пришельцы] всегда рядом, окружают, оберегают, и это прекрасно. Главное, их не бояться. Кто-то говорит, мы не готовы к встрече с ними, но всему свое время и время это пришло. Пришельцы могут иметь генетическое воздействие на землян, — пояснила Лель.

Лель рассказала, что пришельцы не будут забирать своих детей с Земли. Она также не исключила возможности завести роман с инопланетянином.

Нас готовят, наши тела и наши души к новому сознанию. Мы будем жить по-новому, это здорово, — добавила Лель.

Ранее Лель рассказала, что часто слышит голоса инопланетян в голове. Согласно полученной от них информации, в ближайшие 10 лет мы увидим пришельцев в материальном мире, победим старение, а русский язык станет интернациональным, указала она. Лель считает, что многие фантастические фильмы, такие как «Аватар» и «Матрица», отражают реальность и помогают «раскрывать сознание».