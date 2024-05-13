Экс-губернатор решил отсудить у шоу Малахова 100 млн рублей

Адвокаты экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации на 100 миллионов рублей к авторам шоу «Малахов», дело рассмотрит Пресненский суд Москвы, сообщает 74.ru со ссылкой на правозащитника экс-главы региона Игоря Трунова. Речь идет о выпуске передачи под названием «Беглый экс-губернатор и его макаронная фабрика».

Указанная телепрограмма по своей направленности носила характер, порочащий личность истца и его доброе имя, с целью подрыва его добросовестности в условиях предъявления Генпрокуратурой РФ исковых требований об изъятии 100% акций АО «Макфа» и других активов, — следует из текста иска.

В качества ответчиков в иске значатся телеканал «Россия 1», сетевое издание «Смотрим», ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», автор Андрей Малахов и участник ток-шоу, челябинский журналист Андрей Корецкий. Адвокаты от имени Юревича также просят признать сведения, показанные в шоу, лживыми и опровергнуть порочащую честь информацию.