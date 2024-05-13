Бородина отреагировала на результаты Евровидения

Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале назвала прошедший музыкальный конкурс «Евровидение» парадом фриков. Она опубликовала снимки некоторых участников и предположила, что в этом году главным критерием победы мог стать их необычный внешний вид. Бородина порадовалась тому, что в России не транслировали этот конкурс.

Видели победителя Евровидения? Лучше бы я этого не видела, хотя чему уже удивляться. Голос у артиста хороший, но складывается впечатление, что главным критерием победы является внешний вид. Причем в этом году образы превзошли себя. Катастрофа просто, хорошо, что у нас не транслируют этот парад фриков. Просто взгляните на эти кадры, ужаснитесь, — написала Бородина.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что участница Евровидения из Израиля резко вырвалась вперед после зрительского голосования, однако, когда вердикт выносило жюри, ее словно вычеркнули. Он считает, что у певицы украли победу. Эксперт видит в этом политическую подоплеку.

Говоря о представителях Швейцарии и Хорватии, музкритик добавил, что они выделялись с самого начала. Также стоит отметить певца из Франции, который показал мощь голоса и выступил очень достойно, указал эксперт. Высокие баллы представителям Украины не стали сюрпризом, признался Бабичев. По его словам, политический мотив здесь очевиден.