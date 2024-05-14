Мать Харламова высмеяла слухи о давлении на сына

Мать комика Гарика Харламова Наталья высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что давила на сына, чтобы тот сделал предложение возлюбленной Катерине Ковальчук.

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Харламова опубликовала несколько фото, на которых изобразила «удивление», «возмущение» и «принятие». Она отметила, что у нее выработался пофигизм на негатив в свой адрес. По словам матери юмориста, у нее появилось понимание того, что «каждый зарабатывает, как может».

«А «недобрые» комменты люди пишут чаще всего от скуки и для развлечения, не зная ситуаций и не представляя реального положения вещей. А вы как относитесь к фантазиям СМИ и журналистов в желтых тонах?» — поделилась мать шоумена.

Харламова также обратилась к изданию, написавшему про нее неправду, и попросила расценить это как «давление» на него.

13 мая Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он сделал предложение Катерине Ковальчук под давлением матери. Он назвал «лютой чушью» слух, что мать заставила его снова жениться.

12 мая Харламов рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной после ее смены в кино. По словам юмориста, в тот момент Катерина Ковальчук была в гриме. У актрисы были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». Шоумен отметил, что после предложения Катерина Ковальчук расчувствовалась по-настоящему.