«Уже показала себя». Киркоров взъелся на Орбакайте из-за ее поведения

Филипп Киркоров появился в жизни Аллы Пугачевой тогда, когда она уже была мамой Кристины Орбакайте. Но как же он относился к наследнице своей жены?

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Артист тогда так сильно любил женщину, что был готов на все ради нее. Кристину, конечно, он тоже принял как родную дочь. На одном из праздников Орбакайте он посвятил ей речь, заметив, что из падчерицы она превратилась для него в близкого друга.

Прошли годы, а Кристина только доказала свое превосходство на эстраде. Она смогла заслужить уважение публики, которая прекрасно понимала, что свое положение Орбакайте не получила благодаря маме, а выстрадала своим трудом. Был в речи Филипп момент, во время которого он в шутку взъелся на свою «дочку».

Артист заметил, что она спокойно могла бы позволить себе не трудиться, ведь мама уже подготовила почву для ее шикарной жизни. Девушка могла жить в тени звезды и получать все прелести жизни, но упорство и желание самореализации не позволили ей это сделать.