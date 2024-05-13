Успенская усомнилась, что Киркоров живет в России

Любовь Успенская обратилась к Филиппу Киркорову после того, как выяснилось, что артист так и не отозвал свой иск к коллеге по делу о распространении информации, порочащей честь и достоинство.

Так, певец обратился в суд из-за слов артистки о том, что он является женоненавистником. Король российской эстрады запросил с бывшей подруги 10 млн рублей.

Теперь же Любовь решила публично пройтись по Киркорову. Певица считает, что в нынешние времена просить такие деньги за «два слова» некрасиво.

«Была уверена, что после всех этих „голых вечеринок“ он как-то должен был, если не сам измениться, то изменить свое поведение. Филипп, если тебе нужны деньги на брюки, то скажи мне, я тебе дам», — написала Успенская.

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Она также напомнила поп-королю, что в стране сейчас и без того трудные времена, средняя зарплата у людей 75 тысяч рублей, а он просит такие деньги.