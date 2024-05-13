Королева впервые прокомментировала скандал в Кремле

Внезапное исключение Наташи Королевой из эфира концерта ко Дню Победы – тема номер один в шоу-бизнесе. Сама звезда хранила молчание по поводу случившегося скандала.

Как пишет «МК», Наташа призналась - она не знает причины, почему ее патриотический номер в концерте ко Дню Победы не показали по телевизору. Впрочем, певица уверила, что свою главную задачу в Кремле она выполнила.

Для концерта к Дню Победы Королева выбрала песню из своего репертуара, написанную еще в 90-х, - «Только ты не умирай».

«Этой песне уже больше двадцати лет, - продолжает артистка. - Когда мне предложили участвовать в концерте ко Дню Победы, мы с режиссером концерта Мариной Худиной выбрали именно эту композицию. Хотели напомнить зрителям и слушателям, что сила женской любви и веры в самых сложных, порой безвыходных ситуациях способна совершить чудо, вернуть жизнь любимому человеку, укрыть от пули и спасти от беды! Судя по реакции зрителей, у меня это получилось. А для меня, как для артиста, это - самый высшая награда!»

Напомним, что в Кремле певица появилась с Георгиевской лентой на груди. На родной для певицы Украине этот символ Победы запрещен официально.

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