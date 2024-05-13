Критик объяснил, почему Королеву вырезали из концертов

Федеральное телевидение живет по своей логике, и иногда совершенно не ясны решения по тем или иным артистам, высказался в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Илья Легостаев. Так он прокомментировал информацию о том, что российские телеканалы вырезали выступления певицы Наташи Королевой из концертов. Легостаев предположил, что, возможно, с точки зрения организаторов «так будет лучше или по крайней мере не хуже». При этом музыкальный критик уверен, что отвечающие за концерт продюсеры ничего против Королевой не имеют.

Я могу предположить, что телевидение, особенно федеральное, живет по своей логике. Иногда совершенно непонятно, чем оно руководствуется, принимая те или иные решения. Видимо у них были опасения, соображения или может быть программные мнения на счет того, как должны выглядеть эти концерты. Они поступили так, как поступили. При этом я больше, чем уверен, что почти все продюсеры, которые имели отношение к этой концертной программе, ничего личного против Наташи Королевой не имеют. Возможно, подумали, что так будет лучше или по крайней мере не хуже, — считает Легостаев.

Он призвал смириться с тем, что в вопросах производства магистральных музыкальных телепроектов большие каналы не волнуют интересы и мнения отдельно взятого артиста. Поэтому, по мнению Легостаева, объяснить эти решения иногда очень сложно.

Близкие Королевой рассказали о ее реакции на инцидент с номером в Кремле

Ранее поклонники Королевой возмутились решением вырезать выступления певицы с трансляции концерта в Кремле к 50-летнему юбилею со дня строительства БАМа. Незадолго до этого ее номер на концерте ко Дню Победы также был удален. Со второго крупного мероприятия артистку убрали без объяснения причин.

По мнению фанатов, над Королевой сознательно издеваются. Некоторые поклонники считают, что у нее мог появиться недоброжелатель. Кто-то также предположил, что певица послала знак президенту Украины Владимиру Зеленскому, выйдя на сцену с георгиевской лентой.