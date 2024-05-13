Орбакайте поразила поклонников новым образом

Российская певица Кристина Орбакайте опубликовала видео, на котором предстала в простом черном свитере и с повседневным макияжем. Поклонники артистки назвали ее «другой» и призвали не пользоваться фотошопом. На видео Орбакайте исполняет песню «Обещание» под аккомпанемент в студии.

Нет ничего плохого в старении, — посчитал один из слушателей.

Другой поклонник отметил, что разница очень бросается в глаза. Кожу 52-летней певицы, по мнению одного из комментаторов, выдает отсутствие фильтра.

Пользователи обратили внимание на профессиональные фотографии Орбакайте, где она выглядит иначе. По мнению комментаторов, виной всему фильтры и программы по редактированию, которыми заслуженная артистка России пользуется в соцсетях.

Орбакайте намекнула на возвращение на российскую эстраду

Ранее появились сообщения о намерении Кристины Орбакайте продать особняк, который ей подарила народная артистка РФ Алла Пугачева. Певица надеется получить 125 млн рублей за трехэтажный дом, расположенный на территории Истринского водохранилища. По данным источников, площадь особняка составляет 760 квадратных метров. В доме пять спален, гостиная с камином, бассейн, хаммам и кинотеатр. На территории есть собственный выход к воде, спортивная и детская площадки, а также домик для персонала.