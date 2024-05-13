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СМИ: Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более 500 тысяч рублей

Актриса Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

Ингеборга Дапкунайте задолжала налоговой РФ более 500 тысяч рублей
© Вечерняя Москва

По данным источника, в настоящее время задолженность Дапкунайте якобы составляет порядка 547 тысяч рублей. Однако актриса не торопится погашать ее. В 2022 году артистка навсегда распрощалась с Россией, где получала огромные гонорары, и перебралась в Бельгию. Кроме того, сообщается, что актриса якобы бросила свой бизнес.

— Ей все равно и на бизнес в РФ: последние годы компания Ингеборги «Скиллз Акэдеми» не отчитывалась о своей работе, после чего Федеральная налоговая служба запустила процесс ликвидации организации, — рассказал источник.

Более того, около полугода назад Дапкунайте якобы продала трехкомнатную квартиру в Москве на Никитском бульваре за 100 миллионов рублей. При этом артистка не перезарегистрировала элитное жилье на нового собственника, из-за чего ему пришлось обратиться в суд, передает Telegram-канал Shot. Официального подтверждения в момент публикации материала не было.

В свою очередь в марте ФНС заблокировала счета компании по доставке еды «Здрасьте, приехали!» юмориста Гарика Харламова. Причиной тому стало отсутствие отчетности.

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