Ингеборга Дапкунайте задолжала налоговой РФ более 500 тысяч рублей

Актриса Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Shot со ссылкой на источник.

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По данным источника, в настоящее время задолженность Дапкунайте якобы составляет порядка 547 тысяч рублей. Однако актриса не торопится погашать ее. В 2022 году артистка навсегда распрощалась с Россией, где получала огромные гонорары, и перебралась в Бельгию. Кроме того, сообщается, что актриса якобы бросила свой бизнес.

— Ей все равно и на бизнес в РФ: последние годы компания Ингеборги «Скиллз Акэдеми» не отчитывалась о своей работе, после чего Федеральная налоговая служба запустила процесс ликвидации организации, — рассказал источник.

Более того, около полугода назад Дапкунайте якобы продала трехкомнатную квартиру в Москве на Никитском бульваре за 100 миллионов рублей. При этом артистка не перезарегистрировала элитное жилье на нового собственника, из-за чего ему пришлось обратиться в суд, передает Telegram-канал Shot. Официального подтверждения в момент публикации материала не было.

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