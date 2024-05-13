Адвокат Киркорова рассказал подробности суда с Успенской

Адвокат Александр Добровинский заявил, что сторона Любови Успенской раздражала суд доводами против Филиппа Киркорова. Напомним, что дело касается защиты чести и достоинства певца. Он был недоволен тем, что Успенская назвала его «женоненавистником страны». Подробности сообщает 360.ru.

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13 мая состоится заседание по иску певца Филиппа Киркорова. Добровинский сообщил, что сторона защиты Успенской хочет оправдаться с помощью слов о «голой вечеринке» и ситуации в стране.

«Так как возразить противной стороне нечего, то все доводы сводятся к „голой вечеринке“ и ситуации в стране. Но „голая вечеринка“ была после интервью Успенской, в котором она наговорила гадостей. А ситуация в стране, во-первых, не запрещает судиться, во-вторых, не позволяет оскорблять людей», — высказался адвокат.

Адвокат исполнительницы Елена Сенина сказала, что готова предоставить в суде доказательства того, что у Любови Залмановны были основания делать такие заявления в адрес Киркорова. Но Добровинский считает, что словами про мероприятие блогера Ивлеевой сторона защиты только «раздражает суд».

«И судья отверг ее выступление — сначала было „выступление“ Успенской на интервью, потом вечеринка», — добавил он.

Напомним, что после громкого интервью Успенской Киркоров возмутился и потребовал у певицы компенсацию морального вреда. Он оценил свою обиду в 10 миллионов рублей, а кроме того потребовал выплатить судебные расходы – еще два миллиона рублей.

Киркоров оскорбил россиян

Отмечается, что певица игнорирует заседание по судебному делу.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что Любовь Успенская выпрашивала у него дорогие подарки.