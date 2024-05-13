«Тяжело молчать»: Гагарина ответила на интервью экс-супруга Исхакова

Певица Полина Гагарина прокомментировала интервью, которые дал ее бывший супруг, фотограф Дмитрий Исхаков после их расставания. Тема расставания является для артистки крайне болезненной, она старается проживать свои переживания молча, чтобы не расстраивать детей.

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Интервью об отношениях давал как Исхаков, так и другой бывший супруг — актер Петр Кислов. В своем интервью Исхаков признался, что растворился в своей жене и жил только ее интересами. Сам он не был сильно загружен работой, поэтому гастролировал вместе с Гагариной и поддерживал ее во время концертов.

— Меня расстроили эти интервью фактом своего появления. Мне было действительно тяжело молчать в каких-то моментах. В моем ответе о моей дочери, о нашей дочери, о нашем сыне с Петей все, собственно, заложено. Все ради них, все вокруг них. Мне для них было важно сохранить лица отцов, — рассказала певица.

Гагарина добавила, сама никогда не препятствовала самореализации своего бывшего супруга, напротив, настояла на том, чтобы Исхаков развивал свое дело и открыл фотостудию, передает StarHit.

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Певица в последнее время усиленно готовилась к большому сольному концерту, в результате чего ее организм дал сбой. Гагарина рассказала о своем самочувствии.