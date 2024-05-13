Пугачева огорчила поклонников переносом даты выхода новой песни

Певица Алла Пугачева сообщила о переносе выхода новой песни. Речь идет о сингле «Ложный стыд», релиз которого должен был состояться 14 мая, информирует «Телепрограмма».

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Артистка запланировала несколько премьер. Одна из них могла состояться 13 мая. Новая композиция «Ложный стыд» могла появиться на YouTube. 14 мая пользователи других платформ смогли бы послушать песню. Однако обещанная премьера сорвалась. Дата выхода новой песни будет объявлена позднее.

Исполнительница больше не выступает с концертами. Свой 75-летний юбилей артистка решила отметить, порадовав поклонников новыми песнями. Стоит отметить, что у Пугачевой вышел альбом с композициями, которые она пела в Кремле в 2019 году. Позднее звезда заявила, что не имеет отношения к альбому, но поблагодарила за «такой подарок».

Ранее СМИ сообщили о тяжелом положении родственников Пугачевой. По данным журналистов, у семьи накопились долги, с тех пор как певица покинула Россию в 2022 году. В стране остался племянник Примадонны Владислав. У его супруги оказались долги по кредитам, которые появились еще до замужества. В 2021 году счета жены Владислава были заблокированы, что привело ее к микрозаймам. Задолженность составила более 1 млн рублей.