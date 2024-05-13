Главное за неделю: концерт Канье Уэста в России, «Евровидение» и смерть легендарного Стива Альбини

Что произошло в мире музыки за минувшую неделю? В сети обсуждали, приедет ли Канье Уэст в Москву, кто победит на «Евровидении» и где слушать любимых артистов этим летом. Самое главное — в нашем дайджесте.

Новости недели

Концертное агентство TCI опровергло слухи о выступлении Канье Уэста в России

Сообщалось, что Йе якобы даст концерт в «Лужниках» и отметит день рождения в одном из заведений Москвы. Официального подтверждения этой новости нет, но откуда она взялась, можно узнать тут.

Стал известен победитель «Евровидения-2024»

Им стал участник из Швейцарии Nemo. Читайте новость здесь.

Умер легендарный продюсер Стив Альбини

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Музыкант, работавший с Nirvana и Pixies, внезапно скончался незадолго до премьеры нового релиза. 17 мая вместе со своей рок-группой Shellac он должен был выпустить первый за 10 лет альбом. Что случилось, рассказали здесь.

Вышел трейлер фильма-концерта Леди Гаги

В ленте покажут кадры из тура The Chromatica Ball. Смотрите трейлер по ссылке.

«Три дня дождя» исполнили трек на концерте 20 раз, побив рекорд Трэвиса Скотта

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Зрителям уж очень полюбилась песня «Отпускай» (2022). Подробнее — в этой новости.

Релиз недели

Мари Краймбрери, Дима Билан — It’s My Life

Кандидат на избранные дуэты российской эстрады — свежий танцевальный трек от Мари Краймбрери и Димы Билана. Это песня о меланхолии, которая накрывает человека, когда отношения уже закончились, но чувства еще остались. Добавляйте в свой самый романтичный плейлист и слушайте в HiFi-качестве прямо в Звуке.

Материал недели

Куда поехать этим летом: главные музыкальные фестивали России и мира

Внимание всем любителям активного отдыха и культурного досуга. Мы сделали подборку 20 фестивалей, которые пройдут этим летом. Читайте и выбирайте, что понравится. Обещаем, будет жарко!

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Оставаться в курсе главных музыкальных событий и следить за новинками можно вместе с комьюнити Звука. Стриминг проводит для пользователей эксклюзивные мероприятия и встречи с артистами, составляет плейлисты под настроение и подборки с треками от фрешменов, а также генерирует персональную волну рекомендаций Сила Звука. Полный доступ ко всем преимуществам сервиса входит в подписку «СберПрайм».

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Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки

«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за март-апрель 2024 года

Новые российские синглы: JONY, Егор Крид, Баста, «5УТРА», Amirchik и другие