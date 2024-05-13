Главное за неделю: концерт Канье Уэста в России, «Евровидение» и смерть легендарного Стива Альбини
Что произошло в мире музыки за минувшую неделю? В сети обсуждали, приедет ли Канье Уэст в Москву, кто победит на «Евровидении» и где слушать любимых артистов этим летом. Самое главное — в нашем дайджесте.
Новости недели
Концертное агентство TCI опровергло слухи о выступлении Канье Уэста в России
Сообщалось, что Йе якобы даст концерт в «Лужниках» и отметит день рождения в одном из заведений Москвы. Официального подтверждения этой новости нет, но откуда она взялась, можно узнать тут.
Стал известен победитель «Евровидения-2024»
Им стал участник из Швейцарии Nemo. Читайте новость здесь.
Умер легендарный продюсер Стив Альбини
Музыкант, работавший с Nirvana и Pixies, внезапно скончался незадолго до премьеры нового релиза. 17 мая вместе со своей рок-группой Shellac он должен был выпустить первый за 10 лет альбом. Что случилось, рассказали здесь.
Вышел трейлер фильма-концерта Леди Гаги
В ленте покажут кадры из тура The Chromatica Ball. Смотрите трейлер по ссылке.
«Три дня дождя» исполнили трек на концерте 20 раз, побив рекорд Трэвиса Скотта
Зрителям уж очень полюбилась песня «Отпускай» (2022). Подробнее — в этой новости.
Релиз недели
Мари Краймбрери, Дима Билан — It’s My Life
Кандидат на избранные дуэты российской эстрады — свежий танцевальный трек от Мари Краймбрери и Димы Билана. Это песня о меланхолии, которая накрывает человека, когда отношения уже закончились, но чувства еще остались. Добавляйте в свой самый романтичный плейлист и слушайте в HiFi-качестве прямо в Звуке.
Материал недели
Куда поехать этим летом: главные музыкальные фестивали России и мира
Внимание всем любителям активного отдыха и культурного досуга. Мы сделали подборку 20 фестивалей, которые пройдут этим летом. Читайте и выбирайте, что понравится. Обещаем, будет жарко!
Оставаться в курсе главных музыкальных событий и следить за новинками можно вместе с комьюнити Звука. Стриминг проводит для пользователей эксклюзивные мероприятия и встречи с артистами, составляет плейлисты под настроение и подборки с треками от фрешменов, а также генерирует персональную волну рекомендаций Сила Звука. Полный доступ ко всем преимуществам сервиса входит в подписку «СберПрайм».
Почему это выгодно? «СберПрайм» включает в себя не только доступ к миллионам треков в Звуке, но и существенные бонусы от партнеров. Вот некоторые из них:
Что такое HiFi-стриминг Звук, и как пользоваться всеми преимуществами его подписки
«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за март-апрель 2024 года
Новые российские синглы: JONY, Егор Крид, Баста, «5УТРА», Amirchik и другие