Дрейк сравнялся с The Beatles по времени, проведенному в чарте Billboard 200

Рэпер Дрейк провел 3000 недель в чарте альбомов Billboard 200, сообщает Chart Data. Таким образом он достиг рекорда, который поставила группа The Beatles.

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Это далеко не первое достижение Дриззи в хит-парадах Billboard. Ранее он стал первым артистом, который провел 500 недель в чарте Billboard Artist 100, представляющем самых популярных музыкантов за семь дней. А прошлой осенью артист сравнялся с Мадонной по количеству хитов в топ-1 чарта Billboard Hot 100.

Кроме того, Дрейк завоевал рекордное количество статуэток на премии Billboard Music Awards — 39. Такое же количество есть только у Тейлор Свифт.