Покинувшая Россию Дапкунайте задолжала налоговой

Актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте задолжала российской налоговой более 500 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, уехавшая из России артистка длительное время игнорировала необходимость отчислять в Федеральную налоговую службу часть своих доходов. В итоге долгов накопилось на 547 тысяч рублей, которые нужно срочно оплатить. К тому же, отмечает издание, последние несколько лет фирма Дапкунайте "Скиллз Акэдеми" не отчитывалась о своей работе, из-за чего ФНС запустила процесс ликвидации фирмы.

Дапкунайте объяснила свой отъезд из России

Накануне стало известно, что блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 153 миллиона рублей. 1 мая ФНС обязал Гасанова выплатить задолженность в 153 миллиона рублей. На следующий день счета компании ООО "Банда фудс", доля которой принадлежит блогеру, были заблокированы. Фирма занимается ресторанами и доставкой, причиной блокировки указано непредоставление налоговой декларации.