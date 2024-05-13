Победитель Евровидения-2024 разбил свою награду

Победитель Евровидения-2024, певец Nemo, случайно разбил свой хрустальный микрофон во время церемонии награждения, сообщает «КП».

По данным источника, артист настолько обрадовался своей победе, что неосторожно повредил награду. Тем не менее, организаторы конкурса заменили ее новой. Стоит отметить, что победитель набрал 591 балл.

Объявлен победитель «Евровидения-2024»

Вторая жена Павла Мамаева объявила о своей второй беременности в Париже. Конкурс прошел в шведском городе Мальмё с 7 по 11 мая. Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna (Марко Пуришич) с песней «Rim Tim Tagi Dim», а на третьем месте оказался украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с композицией «Teresa & Maria».