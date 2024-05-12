Орбакайте поздравила Пугачеву с Днем матери

В России День матери отмечают осенью. А вот в США и еще ряде зарубежных стран он выпадает на второе воскресенье мая. Кристина Орбакайте, которая с семьей сейчас живет в США, решила следовать традиции и поздравила маму.

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В микроблоге певица разместила фотографию себя в детстве с молодой Аллой Борисовной и написала «С Днем матери!» на русском и английском языках, сообщила Экспресс Газета.

Певица Кристина Орбакайте после отмены концертов в России намекнула, как полагают поклонники, на возвращение на отечественную сцену. «Я вам спою еще на бис», — подписала Орбакайте свое фото в микроблоге строчкой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой