Бородина объяснила свое отсутствие на праздновании 20-летия шоу «Дом-2»

Ксения Бородина ответила на вопрос подписчика о причинах своего отсутствия на праздновании 20-летия шоу «Дом-2». Ее просто не было в России.

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Телеведущая объяснила, что проработала в шоу с 2004 года и только в декабре 2023-го ушла из проекта, что ей далось, по ее словам, нелегко. Она по-прежнему любит программу и считает ее своим вторым домом, информирует gazeta.ru.

«Я общаюсь с теми, кто там работает. Там остались мои близкие подруги за кадром. Олю (Ольгу Орлову, ведущую «Дома-2». — прим. ред.) часто спрашиваю, как там дела. На связи с продюсерами. Какие ко мне вопросы?!» — ответила Бородина.

Ранее телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее дочери Теона и Маруся заболели через несколько дней после начала отпуска в США. Телеведущая вместе с дочерьми прилетела в Нью-Йорк 1 мая, где планировала встретиться с родственниками из Канады.

Бородина также сообщила, что Теона наконец познакомилась с двоюродными сестрами и тетей, до этого они ни разу не виделись. Первая дочь блогера — Маруся — появилась на свет в 2009 году, а Теона — в 2015 году.