Певец ЮрКисс рассказал, как попадают в черные списки «Русского Радио»

Телеканал RU.TV и «Русское Радио» имеют свой черный список артистов, чьи песни не попадают в эфир, а сами звезды не участвуют в мероприятиях медиагруппы. Музыкант и член совета директоров ЗАО «Русская Медиагруппа» Юрий Киселев, известный также под псевдонимом ЮрКисс, в беседе с Лаурой Джугелией на YouTube-канале FAMETIME TV рассказал о блэк-листах.

© скрин видео

По словам певца, для того, чтобы включить артиста в черный список, нужны существенные основания. К примеру, если тот пойдет против лейбла, будет обманывать или срывать концерты.

ЮрКисс заверил, что его личные отношения с отцом Владимиром Киселевым, который является владельцем холдинга РМГ, никак не влияют на включение артистов в так называемые черные списки.

В качестве примера ЮрКисс рассказал, что певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, часто по необъективным причинам отказывался выступать на новых территориях России. Для отца певца такое поведение стало предательством, которое подорвало доверие к Дронову, после чего его включили в черный список медиагруппы.