Урганту не дали выступить на памятном вечере в честь Окуджавы

Иван Ургант должен был выступить на памятном вечере в честь 100-летия со дня рождения Булата Окуджавы. Артиста ждали с композицией «Нам нужна одна победа». Выбор исполнителя был неслучаен - в культовом фильме «Белорусский вокзал» эту песню спела его бабушка — актриса Нина Ургант. Об этом пишут 7days.

Но в последний момент выход звезды шоу «Вечерний Ургант» был отменен. Вдова Окуджавы Ольга была вынуждена со сцены извиниться перед зрителями.

«Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт»,— сказала Ольга Окуджава.

Помимо Урганта из списка участников мероприятия вычеркнули Елену Кореневу и Вениамина Смехова.

Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму с Ургантом

Ранее стало известно, что министерство культуры не выдало разрешение на прокат фильма Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал», в котором шоумен и экс-телеведущий Первого канала Иван Ургант сыграл главную роль.