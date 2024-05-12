$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Hozier опубликовал клип Too Sweet

Певец Hozier выложил клип на песню Too Sweet (2024). В нем показаны кадры с концертов музыканта, в том числе и закулисье, снятое ирландским фотографом Рут Меджбер.

Hozier опубликовал клип Too Sweet
© Звук

Получившая экранизацию композиция вошла в мини-альбом Hozier «Unheard», который увидел свет 22 марта. Всего в EP четыре трека, которые исполнитель записал во время работы над последним лонгплеем Unreal Unearth (2023), но тогда решил не выпускать.

Сейчас артист находится в одноименном туре. Гастроли завершатся в ноябре в Новой Зеландии.

Шоу-бизнес