Hozier опубликовал клип Too Sweet

Певец Hozier выложил клип на песню Too Sweet (2024). В нем показаны кадры с концертов музыканта, в том числе и закулисье, снятое ирландским фотографом Рут Меджбер.

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Получившая экранизацию композиция вошла в мини-альбом Hozier «Unheard», который увидел свет 22 марта. Всего в EP четыре трека, которые исполнитель записал во время работы над последним лонгплеем Unreal Unearth (2023), но тогда решил не выпускать.

Сейчас артист находится в одноименном туре. Гастроли завершатся в ноябре в Новой Зеландии.