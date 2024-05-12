Соседов назвал солистку «Вируса» большим удивлением шоу «ВИА Суперстар!»

На телеканале НТВ выходит премьерный выпуск нового сезона. Пробуют свои силы музыкальные коллективы, пик популярности которых пришелся на 80-е, 90-е и нулевые. Членами жюри вновь стали Лера Кудрявцева, Стас Пьеха, Наташа Королева и Сергей Соседов.

Пьеха назвал новый сезон лучшим и заметил, что аранжировка и декорации выше всяких похвал. Кудрявцева в восторге от ВИА «Белорусские легенды».

А Сергей Соседов признался, что его неожиданно удивил один из музыкальных коллективов. Журналист высоко оценил группу «Вирус» и ее солистку Ольгу Лаки, пишет портал vokrug.tv.

«Я не ожидал. Ольга, их солистка – это совсем не тот «Вирус», который мы привыкли слышать. Пожалуй, это самое большое удивление», — сказал Соседов.

Среди участников шоу немало легендарных коллективов прошлых времен. Это и вокально-инструментальный ансамбль 70-80-х «Лейся, песня!», где начинали свою карьеру солистов Николай Расторгуев и Валерий Кипелов. И «Форум» с солистом Виктором Салтыковым и супер-хитами середины 80-х – «Белая ночь», «Улетели листья» и «Островок».

И кумиры дискотек конца 90-х - группа «Вирус» с солисткой Ольга Лаки и танцевальными блокбастерами «Ты меня не ищи» и «Попрошу тебя». А также ансамбли самых разных жанров от поп-рока и техно до нового фолка: «Белорусские песняры» с Валерием Дайнеко, «Божья коровка», «ЧиЛи», «Стрелки», «Балаган Лимитед».