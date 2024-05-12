Свекровь Алексы пожаловалась, что  певица с мужем повесили на нее долг

Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Отношения с мамой мужа у певицы сразу не сложились. Не добавила тепла в родственные отношения и история, которую ее свекровь выложила на всеобщее обозрение в социальной сети.

Лилия Соловьева по просьбе молодых открыла на себя ИП. И в итоге осталась с долгом перед налоговой, составляющим более трех миллионов рублей. Скриншот со странички своего личного кабинета на «Госуслугах» женщина выложила в микроблоге.

Она уточнила, что большая часть долга ее сыном уже погашена, но остаются еще 800 тысяч. Для нее это совершенно неподъемная сумма.

«Закройте свои задолженности по налоговой, которые легли на меня, потому что доверяла и согласилась оформить на себя ИП. По вашей вине я полтора года выбиваю право быть свободной от всего: на меня повесили остаток долго 800 тысяч», — объясняет Соловьева.

Первое время Алекса не комментировала разлад в семье. Однако позже стало известно, что певица запретила бабушке общаться с внучкой, трехлетней Ариадной. Недавно у девочки был день рождения, Лилия посвятила ей трогательный пост в Сети.