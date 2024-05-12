Рэпер Quavo намекнул на фит с Ланой Дель Рей

Хип-хоп-исполнитель Quavo может выпустить трек с участием певицы Ланы Дель Рей. На это намекает новая совместная публикация артистов — общее фото и сниппет релиза.

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«Если ты пришел оттуда, откуда ты родом, значит ты родился... Жестко!» — гласит пост.

Название и дата премьеры трека пока неизвестны.

В феврале Quavo и Лана вместе посетили вечеринку перед церемонией вручения премии «Грэмми». Некоторые поклонники полагают, что у них роман. На том же мероприятии исполнительница хита Summertime Sadness (2012) анонсировала кантри-альбом Lasso, который увидит свет в сентябре.

Лана уже работала с рэп-артистами: в 2017 году вышел ее фит Summer Bummer с A$AP Rocky и Playboi Carti.