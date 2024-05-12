Королева выделила Тарзану отдельное помещение в загородном доме

Наташа Королева и Сергей Глушко (Тарзан) живут в особняке в подмосковном Крекшине.

Недавно певица взялась перестраивать дом. Королева организует мастерскую для мужа, который последние годы увлекается живописью, пишет Экспресс Газета.

«У нас же сейчас дурдом просто! Появился художник: у Сергея же теперь повсюду картины, краски. Сантехника к этому не приспособлена. Кисти надо мыть — а это же все, прощай, трубы!» — констатирует Королева. «Краски и растворители – это не то, что нужно в жилой зоне», — подтверждает Тарзан.

Как сообщает Экспресс Газета, на переделку особняка звездная семья уже потратила пять миллионов рублей.

Глушко родился в 1970 году в городе Мирном Архангельской области. В школе увлекался рисованием, начал заниматься спортом и имел первый разряд по лыжным гонкам. Впоследствии пошел по стопам отца и поступил в Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, который окончил с отличием, получив звание лейтенанта. В шоу-бизнес попал после переезда в Москву.