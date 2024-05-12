Шаляпин: «Ищу невесту 60+»

Прохор Шаляпин признался, что выглядит уже не так, как в 25 лет, и вынужден стать постоянным клиентом косметологов, чтобы поддерживать достойную форму. По-другому невозможно выдерживать конкуренцию на рынке женихов для богатых невест.

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«Моя красота увядает с возрастом, а хочется вернуть свои 25 лет, чтобы мои подружки, которым чуть больше, сходили с ума», — рассказал Прохор журналистам НТВ в студии программы «Ты не поверишь!».

Так, в ближайшее время Шаляпин планирует внести улучшения в свою улыбку. Его виниры неестественно белоснежного цвета, что часто становится предметом насмешек, сообщает СтарХит.

«Я зубы буду менять. Мне снимут эти наклеечки и поставят более естественный цвет. Это по просьбам трудящихся. Потому что многие пишут, что очень белые зубы и придают возраста», — объяснил он.

Прохор не скрывает что старается исключительно в целях потенциального знакомства.

«Ищу невесту 60+, чтобы были дома, имущество. Я что зря стараюсь фасад свой корректировать? Так бы я смирился, пил пиво и ничего не делал», — заявил Шаляпин.

Певец считает, что задача любого человека — хорошо выглядеть. При этом он указал, что не все мужчины следят за собой должным образом.