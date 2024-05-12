Маккой сказал, что мечтает о гражданстве России

53-летний экс - вокалист немецкой поп-группы Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что считает нашу страну вторым домом. Здесь ему комфортно и привычно.

Он в России проводит больше времени, чем дома.

«Америка уже не та, что вы себе представляете. Политика никудышная, еду есть невозможная, дети отвратительные. Ну все, о чем не подумаешь, все, что могло пойти не так, уже не так и пошло. Поэтому я, когда сюда приезжаю, еду в отель, покупаю еду какую-то, и, знаете, получаю удовольствие в собственной компании», — поделился артист.

Кевин не один раз обращался за российским паспортом, пишет СтарХит.

«Много раз, много раз просил дать мне это гражданство в Кремле», - заявил исполнитель.

Маккой отметил, что, когда он возвращается в Америку, местные таможенники очень удивляются и задают ему вопрос: «А как вы, собственно, в Россию ездите? Вы же чернокожий». Они удивляются, что можно беспрепятственно выезжать из США в России и обратно.

Во время выступления в Москве музыкант подчеркнул, что на протяжении 30 лет приезжает в Россию.