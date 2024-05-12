Лолита Милявская получила серьезные ожоги в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала, как получила ожоги на своей даче в Болгарии, занимаясь садоводством. Об этом сообщает издание Well News.

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В последнее время у артистки стало гораздо больше свободного времени, которое она тратит с пользой. У Лолиты появилась возможность заниматься своим садом — певица увлеклась выращиванием роз.

— Выросла настоящая болгарская роза. Все это своими руками! Кстати, о руках. Не забывайте надевать перчатки, потому что я втянулась в стрижку можжевельника и получила серьезные ожоги, — рассказала певица поклонникам.

В настоящее время Лолита пытается заживить раны. Певица отметила, что, несмотря на раны, садоводство — огромное удовольствие, она страстно увлечена этим занятием, передает Well News.

13 марта Милявская впервые за долгое время вышла в свет. Стало известно, что певица станет ведущей музыкальной премии МУЗ-ТВ, которая вернется в эфир после двухлетнего перерыва. Лолита пообещала, что будет «скучна, противна, омерзительна».