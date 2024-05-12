Супруга принца Гарри после ДНК-теста назвала Нигерию своей страной

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, которая ранее узнала о своем нигерийском происхождении, в ходе визита в Нигерию назвала её «своей страной», сообщает РИА Новости.

В октябре 2022 года Маркл заявляла, что, согласно генеалогическому тесту ДНК, она является «на 43% нигерийкой».

На днях супруги отправились в поездку в Нигерию.

«Прежде всего, я хочу сказать вам огромное спасибо за то, как любезно вы приняли нас с мужем в этой стране... моей стране», — заявила женщина.

По словам герцогини Сассекской, узнав о своих нигерийских корнях, она в первую очередь позвонила маме, чтобы узнать, «известно ли ей об этом».

«Быть афроамериканкой частично означает знать не так много о своей родословной или происхождении, о том, откуда именно ты родом», — указала супруга британского принца.

Она назвала «поразительной» возможность узнать больше о своих корнях.

«Это только начало этого открытия», — отметила Маркл.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию. Это произошло на фоне конфликта с королевской семьей. Они отказались от выполнения королевских обязанностей.

В марте 2021 года пара дала скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.