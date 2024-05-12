Певица Айсылу передумала разводиться с мужем-сыном и сдала его психиатрическую клинику

Дочь народного поэта Казани Айсылу Чижевская передумала разводиться с 23-летним супругом Даниилом, который также является ее приемным сыном. Женщина воспитывала его на протяжении 8 лет.

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По словам женщины, она решила помочь мужчине. Айсылу утверждает, что у него зависимость и другие проблемы с психикой.

В разговоре со «СтарХит» Чижевская призналась, что ее супруг уже начал курс лечения в психиатрической клинике.

Напомним, по словам Айсылу, она не знала о проблемах мужа. Это перестало быть тайной, когда женщина случайно нашла анкету своего мужа на сайте знакомств «по вызову». На ней были его фото с макияжем.

Тогда 54-летняя Айсылу объявила о намерении развестись с мужем-сыном. В браке они прожили семь месяцев.