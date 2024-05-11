Шоу Варнавы вызвало неоднозначную реакцию публики

Екатерина Варнава в микроблоге представила собственное шоу Drama Queen, в котором ей предназначена главная роль. Как призналась экс-участница Comedy Woman, она «ужасно волнуется и даже трепещет».

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Мнение фолловеров разделились, пишет Экспресс-газета. Поклонники Варнаву поддержали. Но есть и те, кто считает, что она «позаимствовала» идею шоу у театра, шел спектакль «Абсолютно другая нага». О совпадениях прошла информация и в телеграм-каналах.

Сама Варнава подобные обвинения пока не комментировала. В последнее время звезда практически не встречается с представителями прессы.

Ранее Екатерина Варнава купила апартаменты в комплексе пятизвездочных отелей Wyndham Grand Residences Batumi Gonio в Грузии за 15 млн рублей.