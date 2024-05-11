Вдова Шатунова обратилась к поклонникам певца

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. После его смерти его могила на Троекуровском кладбище стала местом сборища поклонников певца. Вдова Шатунова Светлана в микроблоге обратилась к поклонникам певца с просьбой прекратить тусовки на его могиле, рассказывают Дни.ру.

Женщина считает это неуважением к памяти исполнителя. Она просит перестать приносить различные предметы, из-за чего место упокоения превращается в свалку. А также считает недопустимым проведение постоянных панихид без согласия членов семьи. По канонам это следует делать два-три раза в год.

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий прокомментировал слова вдовы Юрия Шатунова, которая запретила фанатам приносить игрушки на могилу певца и фотографироваться на фоне памятника.

По мнению Барецкого, никаких запретов вдова музыканта устанавливать не может.