Лепс высказался об обучении детей за границей

У Григория Лепса четверо детей. Дочь Инга, уже совсем взрослая, от первого брака, училась в Лондоне. 22-летняя Ева осваивает профессию дизайнера в Париже, 16 -летняя Николь пока еще ходит в школу – но в Англии.

В интервью на YouTube-канале «про Л.О.М.» Лепс рассказал, что в свое время возражал против того, чтобы дети учились не в России. Ну а сейчас он надеется, что после окончания учебы они вернутся на родину. Старшая дочь так и сделала, пишет СтарХит.

«Я был категорически против того, чтобы они уезжали и учились не в России. Но это был их выбор. Юридически и физически мы уже не являемся с моей супругой бывшей мужем и женой, дети уже достаточно взрослые — у них есть свой путь. Я могу их поддержать или нет. Я выбрал их поддержать. Это мои дети. Бросать их на произвол судьбы? Нет. Я, конечно, им помогу в надежде на то, что они выучатся чему-нибудь действительно и вернутся на родину», - заявил Григорий Викторович.

Сам певец находится под санкциями – ему запрещен въезд во многие страны. Но его семьи это не коснулось.

«У них нет никаких проблем. Меня, да, не пускают ни в Европу, ни в Америку, ни в Англию, ни куда-то там еще, я не знаю. Мне все равно. А у них таких проблем нет», — объяснил артист.

Ранее Григорий Лепс поразмышлял о своей старости. По словам певца, он хотел бы прожить до 90 лет. Сейчас Лепсу 61 год.